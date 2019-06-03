Паспорт за 15 минут: во Львове начинает работу новый Центр оформления документов

Здесь будет работать 8 рабочих станций, что даст возможность предоставлять до 200 административных услуг ежедневно.

С завтрашнего дня, 4 июня во Львове начинает работу Центр оформления документов №1 Львовского городского управления Государственной миграционной службы.

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Центр расположен по адресу ул. Чупринки, 71, сообщили в пресс-службе Львовского городского совета. «В Центре оформления документов граждане, тратя не более 15 минут своего времени, смогут оформить паспорт гражданина Украины для выезда за границу и ID-карты. Здесь будет работать 8 рабочих станций, что даст возможность предоставлять до 200 административных услуг ежедневно. Для удобства граждан в центре обустроены места для отдыха и площадка для детей», - сообщили в Главном управлении ГМС в Львовской области.

Новый Центр оформления документов будет работать на базе Галицкого и Франковского отделов ГМС в Львовской области с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00, без обеденного перерыва.