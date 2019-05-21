В сервисном центре МВД объяснили, как за полчаса восстановить водительские права
11:08, 21 мая 2019Транспорт
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Для перевыпуска удостоверения достаточно паспорта, идентификационного кода и медсправки.
Для перевыпуска удостоверения нужен паспорт, идентификационный код и медсправка / фото УНИАН
Восстановить утраченное водительское удостоверение можно в любом Сервисном центре МВД всего за полчаса.
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Об этом говорится в сообщении Владислава Криклия в Facebook.
Для того, чтобы получить новое удостоверение, достаточно предъявить паспорт, идентификационный код, медицинскую справку. Последнюю ближайшее время переведут в электронную форму.
При этом не нужно никаких экзаменационных листов и фотографий – вся информация есть в реестре, а фотографию в Сервисном центре делают бесплатно на месте.
Более того, чтобы не ждать на месте можно зарегистрироваться в электронной очереди, что позволит сэкономить время и нервы.
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