В сервисном центре МВД объяснили, как за полчаса восстановить водительские права

Для перевыпуска удостоверения достаточно паспорта, идентификационного кода и медсправки.

Восстановить утраченное водительское удостоверение можно в любом Сервисном центре МВД всего за полчаса.

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Об этом говорится в сообщении Владислава Криклия в Facebook.

Для того, чтобы получить новое удостоверение, достаточно предъявить паспорт, идентификационный код, медицинскую справку. Последнюю ближайшее время переведут в электронную форму.

При этом не нужно никаких экзаменационных листов и фотографий – вся информация есть в реестре, а фотографию в Сервисном центре делают бесплатно на месте.

Более того, чтобы не ждать на месте можно зарегистрироваться в электронной очереди, что позволит сэкономить время и нервы.