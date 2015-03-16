В Киеве презентовали новые патрульные автомобили

16:52, 16 марта 2015
Общество
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В Киеве прошла презентации дизайна нових патрульных автомобилей, которые будет использовать милиция.

На данный момент представлено только несколько вариантов новых патрульных авто / www.facebook.com/EuroMaydan

Фото патрульных автомобилей с новым дизайном появились в соцсетях.

На данный момент представлено только несколько вариантов нового дизайна патрульных авто.

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Как сообщал УНИАН, МВД создает новую патрульную службу вместо ГАИ.

публикацияЄвроМайдан – EuroMaydan.

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