В Киеве презентовали новые патрульные автомобили
16:52, 16 марта 2015Общество
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В Киеве прошла презентации дизайна нових патрульных автомобилей, которые будет использовать милиция.
Представлено несколько вариантов новых патрульных авто / www.facebook.com/EuroMaydan
Фото патрульных автомобилей с новым дизайном появились в соцсетях.
На данный момент представлено только несколько вариантов нового дизайна патрульных авто.
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Как сообщал УНИАН, МВД создает новую патрульную службу вместо ГАИ.
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