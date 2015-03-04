Российского губернатора арестовали за взятку в 5,6 млн долларов (фото)

По данным следствия, губернатор подозревается в получении взятки в размере 5,6 миллиона долларов при заключении госконтракта на строительство одного из блоков Южно-Сахалинской ТЭЦ. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Хорошавин был задержан в ночь на среду и доставлен самолетом в Москву.

По данным следствия, в ходе обысков в московской квартире, на даче и в резиденции Хорошавина изъяты крупные суммы денежных средств в рублях и иностранной валюте, а также большое количество ювелирных украшений.

Читайте такжеДань по-украински: откаты и взятки стоят бюджету 160 миллиардов в год

Сам губернатор своей вины не признает. По словам Хорошавина, его могли оклеветать.

Суд также арестовал до 27 апреля помощника губернатора Андрея Икрамова, который подозревается в посредничестве во взяточничестве.