Политзаключенный Бекиров: "Мне надо выйти, иначе умру"

Бекирову должны были сделать спирографию в больнице Семашко, что позволит оценить эффективность лечения. Однако, врачи затягивают процедуру.

Состояние здоровья крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которого российская оккупационная власть обвиняет в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки, стабильно тяжелое.

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Об этом на заседании общественного объединения "Крымская солидарность" сообщил адвокат Бекирова Ислям Велиляев, пишет "Крым.Реалии". "Бекирову очень плохо. Я видел его вчера: лицо отечное, постоянная одышка, бронхи забиты, говорит, что совсем не чувствует пальцев ноги. Его подсадили на инсулин и вливают огромные дозы, ссылаясь на протокол лечения. Хотя до поимки он поддерживал сахар в крови с помощью таблеток. Каждый месяц дозу увеличивают, поджелудочная железа уже не выдерживает, и это помимо огромных проблем с сердцем", - сообщил адвокат.

По его словам, 14 мая Бекирову должны были сделать спирографию в больнице Семашко, что позволит оценить эффективность лечения. Однако, как отмечает Велиляев, врачи затягивают процедуру, поскольку не хотят подтверждать несостоятельность метода лечения.

"Его силы заканчиваются. Эдем сказал мне: "Ислям, сделай что-нибудь мне нужно выйти, иначе я просто умру", - сообщил Велиляев.

Как сообщал УНИАН, оккупанты задержали Эдема Бекирова 12 декабря 2018 года на админгранице с Крымом. Бекирова удерживают в Симферопольском СИЗО по делу о "хранении и передаче взрывоопасных веществ и патронов". У Бекирова 1 группа инвалидности, он страдает от нескольких тяжелых заболеваний. По решению "Киевского районного суда", Бекирова арестовали.

Ранее адвокат политзаключенного сообщал, что состояние здоровья Бекирова ухудшается после приема медпрепаратов по новому назначению врачей.