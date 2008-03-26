На Волыни глава райгосадминистрации погорел на взятке

Вечером 25 марта в Волынской области работники правоохранительных органов задержали «на горячем» при получении взятки в размере 10 тыс. дол. председателя одной из районных государственных администраций.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины.

Упомянутая сумма должностному лицу была передана в его личном автомобиле марки “Ауди А-6”. Когда его автомобиль отбыл от бара, где должностное лицо находилось перед этим, дорогу перекрыли автомобили отдела ГАИ и работников Государственной службы борьбы с экономической преступностью. Во время задержания должностное лицо вело себя вызывающе, демонстрируя неуважение к правоохранительным органам.

Предварительно установлено, что взятку председатель района получил за положительное решение вопроса о выделении земельного участка площадью 2 гектара для ведения личного крестьянского хозяйства. Проверяется его причастность к совершению аналогичных преступлений.

Задержанный заключен в изолятор временного содержания. По факту вымогательства прокурором Волынской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.368 Уголовного кодекса Украины.