Во Львове простились с лидером "революции на граните" Иващишиным (фото, видео)

Попрощаться с Маркияном Иващишиным приехали художники, политики, журналисты из разных городов Украины, а также представители культурного центра из Перемышля.

Сегодня во Львове сотни людей простились с основателем художественного объединения «Дзыга», проводником «революции на граните» и лидером Студенческого братства Маркияном Иващишиным.

Читайте такжеВо Львове внезапно умер один из лидеров "революции на граните"

В последний путь культурного деятеля провожали от художественного объединения «Дзыга» на Лычаковское кладбище, передает радио Свобода. Проститься с Маркияном Иващишиным приехали художники, политики, журналисты из разных городов Украины, а также представители культурного центра из Перемышля, с которыми делал многочисленные проекты.

«Не часто встречаешь таких людей, как Маркиян. Я с ним познакомился более 20 лет назад, мы совместно с ним организовали фестиваль «JazzBez». Это был человек, который много вкладывал в украинско-польское взаимопонимание, так много, что только по прошествии лет мы это оценим. Это были не лозунги, а конкретная работа и встречи, поэтому и эффектов от них больше», – говорит Януш Чарски, директор культурного центра в Перемышле.

«Марек был человеком, которому мы доверяли, шли советоваться. Это эпоха, человек, который творил независимость Украины, это влюбляло и захватывало», – отметил в прощальном слове на кладбище музыкант, продюсер Александр Ксенофонтов.

Маркиян Иващишин умер в возрасте 52 года 20 мая неподалеку от дома где проживал. Согласно медицинской экспертизе, причиной смерти стала мгновенная остановка сердца.

В 1993 году во Львове он создал художественное объединение «Дзыга», которое стало творческим пространством для художников, где рождались многочисленные креативные замыслы и их реализовали. Маркиян Иващишин был инициатором многочисленных культурных проектов, в частности фестивалей «JazzBez», «Флюгеры Львова», «Неделя актуального искусства».