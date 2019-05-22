Во Львове простятся с основателем художественного объединения "Дзыга" Иващишиным

Сегодня, 22 мая, в 18:00 в художественном пространстве “Дзыга” состоится прощание с известным львовянином.

В четверг, 23 мая, на Лычаковском кладбище во Львове похоронят основателя арт-галереи “Дзыга” Маркияна Иващишина.

Читайте такжеВо Львове внезапно умер один из лидеров "революции на граните"

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета. Сегодня, 22 мая, в 18:00 в художественном пространстве “Дзыга” состоится прощание с известным львовянином, а в 20:00 начнется парастас. Все желающие смогут прийти и попрощаться с культурным деятелем Маркияном Иващишиным. Гроб с его телом будет находиться в помещении "Дзыги".

Похоронят одного из лидеров "революции на граните" в четверг, 23 мая. Чин похорон состоится в 12:00 в Храме Пресвятой Евхаристии (Доминиканский собор). А около 13:00 гроб с телом покойного художника перенесут на Лычаковское кладбище. Около 14:00 на этом кладбище состоится чин похорон и погребения.

По маршруту шествия похоронной процессии возможно ситуативное перекрытие движения транспортных средств.

Как сообщал УНИАН, 21 мая во Львове умер основатель “Художественного объединения “Дзыга” - Маркиян Иващишин. Ему было 52 года. Предварительно, смерть повлек обрыв тромба.