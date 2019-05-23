Во Львове выбрали "Миссис Восточная Европа"

Победу в конкурсе одержала литовка Лига Гаркуша.

Во Львове впервые провели конкурс красоты "Миссис Восточная Европа". В среду, 22 мая, состоялась его финальная часть.

Как сообщает ТСН, за звание самой красивой соревновались одиннадцать претенденток.

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Участниц выбирали не только по внешним признакам, но и по успеваемости и благотворительными делами. В итоге "Миссис Восточная Европа" стала литовка Лига Гаркуша. Именно она получила возможность поехать в Лас-Вегас на всемирный конкурс.

Как сообщал УНИАН, в финале конкурса "Миссис Восточная Европа-2019" принимала участие львовянка Наталья Похмурська, которая является семейным врачом, фитотерапевтом, врачом народной и нетрадиционной медицины.