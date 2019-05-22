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Врач из Львова вошла в финал конкурса "Миссис Восточная Европа-2019" (видео)

11:27, 22 мая 2019
Общество
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Об этом сообщает Ежедневный Львов.  Семейный врач, фитотерапевт, врач народной и нетрадиционной медицины Наталья Похмурская приняла участие в конкурсе "Миссис Восточная Европа 2019".

22 мая во Львове состоится финальная часть конкурса. Победительница уже в июне этого года в Лас-Вегасе (США) примет участие в мировом конкурсе "Женщина Вселенной 2019".

Как сообщал УНИАН, ранее пенсионерка из Одессы победила в конкурсах красоты.

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Теги: #Львов#конкурс красоты