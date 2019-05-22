Врач из Львова вошла в финал конкурса "Миссис Восточная Европа-2019" (видео)

Победительница уже в июне этого года в Лас-Вегасе (США) примет участие в мировом конкурсе "Женщина Вселенной 2019".

Врач из Львова Наталья Похмурская вошла в финал конкурса "Миссис Восточная Европа-2019". Читайте также"Леди Зе": Елена Зеленская показала свежие фото с супругом Об этом сообщает Ежедневный Львов . Семейный врач, фитотерапевт, врач народной и нетрадиционной медицины Наталья Похмурская приняла участие в конкурсе "Миссис Восточная Европа 2019". 22 мая во Львове состоится финальная часть конкурса. Победительница уже в июне этого года в Лас-Вегасе (США) примет участие в мировом конкурсе "Женщина Вселенной 2019". Как сообщал УНИАН, ранее пенсионерка из Одессы победила в конкурсах красоты.

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