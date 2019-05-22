Врач из Львова вошла в финал конкурса "Миссис Восточная Европа-2019" (видео)
11:27, 22 мая 2019Общество
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Победительница уже в июне этого года в Лас-Вегасе (США) примет участие в мировом конкурсе "Женщина Вселенной 2019".
Врач из Львова Наталья Похмурская вошла в финал конкурса "Миссис Восточная Европа-2019".
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Об этом сообщает
22 мая во Львове состоится финальная часть конкурса. Победительница уже в июне этого года в Лас-Вегасе (США) примет участие в мировом конкурсе "Женщина Вселенной 2019".
Как сообщал УНИАН, ранее пенсионерка из Одессы победила в конкурсах красоты.
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