Из аэропорта "Львов" эвакуировали 160 человек из-за сообщения о заминировании

Об этом сообщает отдел связей с общественностью ГУМВД Украины во Львовской области.

"Сегодня, 16 марта, в 11:35 мужчина подошел к наряду милиции и сообщил о том, что международный аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого заминирован. Эвакуировано 100 пассажиров и 60 сотрудников аэропорта", - говорится в сообщении.

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По данным правоохранителей, на месте происшествия работают представители следственно-оперативной группы милиции, кинологи, взрывотехники и эксперты научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра ГУМВД Украины в Львовской области, а также представители других служб, которые задействуются в таких случаях.