Правозащитница рассказала, чем занимается Сенцов в колонии

Сенцов рассказал, что набрал вес, потерянный за время 145-дневной голодовки, и занимается спортом.

Незаконно осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов в российской колонии пишет новые рассказы.

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Об этом сообщила правозащитница Зоя Светова, которая пообщалась по телефону с Сенцовим, передает радио Свобода.

«Сенцов рассказал, что набрал вес, потерянный за время 145-дневной голодовки, и занимается спортом. Режиссер пишет рассказы и скоро должна выйти его новая книга. В ходе разговора Светова и Сенцов также обсуждали фильм, снятый в Украине по пьесе «Номера». Режиссер знает, что его отрывки покажут на Одесском кинофестивале этим летом, поскольку переписывается с создателями картины», – отметила правозащитница.

По ее словам, у Сенцова был бодрый голос, и он сказал, что у него все в порядке.

Режиссер также спросил Светову, что она думает о новом президенте Украины Владимире Зеленском. Правозащитница ответила, что, по ее мнению, новый глава государства должен договориться с Россией об обмене политзаключенных на россиян, которые отбывают наказание в Украине. Светова отметила, что Сенцов ничего на это не ответил. «Он просто слушал, ему была интересна эта информация», – рассказала правозащитница.