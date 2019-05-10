Сажайте цветы, а не людей: в Киеве в поддержку Сенцова высадили цветы

10 мая исполняется 5 лет со дня ареста Олега Сенцова.

В Крещатом парке Киева к 5 годовщине ареста украинского политзаключенного Олега Сенцова высадили цветы, а рядом разместили таблички с именами узников Кремля.

Об этом сообщает Громадське.

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На клумбах парка высадили 800 цветов канн.

Устроили акцию в поддержку флешмоба актрисы Риммы Зюбиной «Сажайте цветы, а не людей».

Актриса назвала названия растений «канны» очень символично — «Сенцов режиссер, его место на съемочной площадке, и я желаю ему побывать в Каннах и получить свою награду».

Присоединился к акции также режиссер Ахтем Сеитаблаев, музыкант Андрей Хлывнюк, ученый Игорь Козловский. Сеитаблаев рассказал, что чувствует себя неравнодушным к судьбе политзаключенных, «настоящих мужчин и патриотов».

«То, что мы сейчас можем, это не молчать, постоянно говорить о том, что Кремль делает в Крыму с любой другой мыслью, которая не соответствует официальной линии Кремля», — сказал режиссер.

10 мая исполняется 5 лет со дня ареста Олега Сенцова. Большую часть этого срока украинские политзаключенные провели в тюрьмах России. Режиссер и активист Олег Сенцов, осужденный на 20 лет по сфабрикованному делу, находится в колонии в городе Лабытнанги в Заполярье. В 2018-м Олег 145 дней голодал с требованием освободить всех украинских политзаключенных России — тогда их было более 70 человек.