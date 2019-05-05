В Москве активисты вышли на одиночные пикеты в поддержку Сенцова (фото)

Несколько российских активистов держали плакаты с требованиями провести обмен заключенными между Россией и Украиной и прекратить войну.

Сегодня в Москве активисты вышли на одиночные пикеты в поддержку незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.

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Об этом один из гражданских активистов Константин Котов сообщил Крым.Реалии.

Активисты вышли к станции метро «Арбатская» с плакатами «Обмен всех на всех! Свободу Олегу Сенцову!», «Нет войне с Украиной».

После начала акции сотрудники российской полиции подошли к Котову для проверки документов.

«Они проверили у меня паспорт, убедились, что я гражданин России. Хотели еще регистрацию, но я не показал. Долго спорили, я их убеждал, что регистрацию проверять они не имеют права. В конце концов они ушли», – сообщил активист.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, затем его вывезли в Россию. В августе 2015 года режиссера приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов партийных офисов.

Сенцов отбывает срок в колонии «Белый медведь» в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа России.