Зеленский попросил не называть его по отчеству

По дороге к своему рабочему месту Зеленский сказал журналистам не называть его по отчеству.

По дороге к своему рабочему месту – в Администрации президента – Владимир Зеленский пообщался с журналистами и гражданами, которые изъявили желание пройтись вместе с отныне действующим главой государства.

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К Зеленскому обращались по имени и отчеству, однако президент отметил, что не хочет такого официоза.

"Ребята, давайте не будем меня называть "Владимир Александрович". "Владимир" – нормально?" – сказал Зеленский во время похода на Банковую.

Отметим, что улица, которую раньше перекрывало сразу несколько кордонов, сейчас открыта для свободного прохода пешеходов.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский, уходя от Верховной Рады к Администрации президента, подарил букет роз женщине-полицейской, которая дежурила в центре Киева вместе с коллегами.