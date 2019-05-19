В России адвокатам препятствуют в доступе к военнопленным украинским морякам – Полозов

Адвокат Анастасия Георгиевска не смогла попасть в СИЗО к моряку Владимиру Терещенко.

Адвокатам препятствуют в доступе к военнопленным украинским морякам, которых удерживают в СИЗО "Лефортово".

Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил адвокат Николай Полозов.

"Администрацией СИЗО "Лефортово" допущена ситуация, при которой крайне затруднен доступ адвокатов для конфиденциального общения и работы с подзащитными. В отношении военнопленных украинских моряков эти обстоятельства являются нарушением статьи 105 III Женевской конвенции", - отметил он.

Полозов обнародовал пост адвоката Анастасии Георгиевской, в котором она сообщила, что не смогла в пятницу, 17 мая, попасть к военнопленному Владимиру Терещенко, потому что в этот день в СИЗО пропускали только следователей. "С учетом того, что письма от моего подзащитного Владимира Терещенко даже ко мне не приходят (СИЗО "Лефортово" и следствие не видят тут нарушения, удивительно, да?), телефонные звонки ему запрещены, свидания тоже - я считаю, что уже 3 недели Владимир Терещенко находится в состоянии incommunicado", - отметила она.

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Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксиру "Яни Капу" и катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина". 26 января раненых украинских моряков перевели из "Матросской тишины" в "Лефортово".

17 апреля Лефортовский райсуд Москвы продлил арест всем 24 военнопленным морякам еще на три месяца, до конца июля.