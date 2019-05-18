Харьков присоединился ко всеукраинской акции "Кто заказал Катю Гандзюк?"

Активисты и жители города собрались в полдень около палатки на площади Свободы

В Харькове активисты и неравнодушные граждане поддержали всеукраинскую акцию памяти Екатерины Гандзюк. Участники протеста потребовали от ГПУ и СБУ завершить следствие, которое длится уже девять месяцев.

Как пишет NewsRoom Kharkiv, сегодня в полдень около палатки "Все для победы" собрались десятки неравнодушных граждан с плакатами "Харьков спрашивает, кто заказал Катю Гандзюк?". Отметим, что ранее активисты заявили о том, что намерены направить обращение по данному поводу к Владимиру Зеленскому.

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Как сообщал УНИАН, В Украине и мире требовали наказания для заказчиков и убийц Гандзюк.

Акции были анонсированы в 40 украинских городах (Киев, Белая Церковь, Ирпень, Обухов, Гатное, Винница, Луцк, Нововолынск, Киверцы, Рожище, Днепр, Константиновка, Славянск, Мариуполь, Торецк, Краматорск, Житомир, Малин, Ужгород, Запорожье, Бердянск, Ивано-Франковск, Кропивницкий, Северодонецк, Львов, Новояворовск, Одесса, Николаев, Полтава, Кременчуг, Ровно, Дубно, Сумы, Тернополь, Чертков, Харьков, Херсон, Черкассы, Черновцы, Чернигов), и в мировых столицах - Страсбурге, Лондоне, Берлине, Праге, Брюсселе, Варшаве, Париже и в нескольких городах Канады.

Участники акции объявили одно единственное требование к новой власти: прекратить террор гражданского общества и наказать виновных.