"Кто заказал Катю Гандзюк": в Украине люди вышли на акции (видео)

Одноименные акции проходят в 9 столицах разных стран и в 40 украинских городах.

В Киеве и десятках других украинских городов сотни активистов и неравнодушных вышли на акции памяти погибшей советницы городского головы Херсона Екатерины Гандзюк.

Как передает корреспондент УНИАН, в акции возле Администрации президента принимают участие около 100 человек. Они держат в руках большие листки бумаги с буквами, которые составлены в надпись "Киев спрашивает: кто заказал Катю Гандзюк?».

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Сегодня одноименные акции проходят в 9 столицах разных стран и в 40 украинских городах. В акциях участвуют более тысячи граждан. Участники этих акций собрались на центральных площадях своих городов с целью напомнить обществу и новоизбранному президенту о необходимости расследования убийства активистки Екатерины Гандзюк, а также других дерзких нападений на активистов, о системном преследовании гражданских активистов со стороны власти и о саботаже расследования нападений правоохранительными органами.

Участники акции на улице Банковой и в других городах огласили требования к новому президенту: прекратить террор против гражданского общества и наказать виновных в убийстве Гандзюк.

В Киеве активисты начали акцию с минуты молчания по жертвам геноцида крымскотатарского народа, 75-я годовщина которого проходит сегодня.

После этого участники акции скандировали: "Кто заказал Катю Гандзюк?", а потом зажгли файеры.

Напомним, 11 февраля на главу Херсонского облсовета Владислава Мангера завели уголовное дело. Его подозревают в организации убийства советника городского головы Херсона Екатерины Гандзюк. Ранее бюро Херсонской областной организации «Батькивщины» исключило из партии Мангера, а также рекомендовало ему уйти с должности.

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15 февраля суд решил взять Мангера под стражу на 17 дней с правом внесения залога. В тот же день глава Херсонского облсовета вышел из СИЗО под залог, а 18 февраля он вышел на работу.

17 апреля стало известно, что прокуратура изменила подозрение еще одному фигуранту дела Гандзюк — экс-помощнику нардепа Игоря Павловскому. Вместо организации убийства его обвинили в замалчивании (часть 1 статьи 396 Уголовного кодекса). Эта статья также предусматривает «смягчение» наказания.

Кроме того, уголовную статью смягчили вероятному заказчику нападения на Гандзюк Владиславу Мангеру, руководителю Херсонского облсовета.

23 апреля стало известно, что подозреваемому в организации убийства Екатерины Гандзюк — Сергею Торбину и четырем другим вероятным исполнителям убийства активистки «смягчили» подозрение: теперь их обвиняют в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений, а не в «убийстве». В ГПУ объяснили, что сделали это, потому что фигуранты дела пошли на сделку со следствием.

ГПУ направила в суд обвинительный акт в отношении пяти людей, которых обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений Гандзюк, повлекшие ее смерть.

31 июля в Херсоне около подъезда мужчина вылил на советницу главы Херсона кислоту. Екатерина Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла в больнице. Активисты и знакомые сообщили, что она умерла от разрыва тромба.