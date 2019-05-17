Анестезиолог со Львовской области, по вине которого умер пациент, получил условный срок
В Сколевском районном суде вынесли решение по делу 50-летнего врача-анестезиолога, который обвинялся в ненадлежащем исполнении обязанностей, что привело к смерти пациента.
Об этом сообщает прокуратура Львовской области.
Установлено, что медик в июле 2016 года провел пациенту медицинскую манипуляцию, которая вызвала внутреннее кровотечение, от которой мужчина скончался.
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Ему было предъявлено обвинение в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.140 УК Украины (ненадлежащее выполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, что повлекло тяжкие последствия для больного).
Суд назначил наказание в виде двух лет ограничения свободы и, применив ст.75 УК Украины, освободил от отбывания наказания с испытанием два года.
Кроме этого, частично удовлетворен гражданский иск потерпевших на сумму 93 тысячи гривень морального и материального ущерба. Отметим, что этот приговор еще не вступил в законную силу.
Как сообщал УНИАН, в апреле в городе Дрогобыч Львовской области полицейские задержали мужчину, который угрожал врачу-стоматологу оружием.