Суд арестовал экс-командующего Нацгвардии Аллерова с правом выхода под залог

Аллерову избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 4,8 млн грн.

Бывшему командующему Национальной гвардии Украины Юрию Аллерову, которого подозревают в участии в коррупционной сделке с недвижимостью НГУ, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 4,8 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принял сегодня Соломенский районный суд Киева.

Судья Ада Педенко огласила вступительную и резолютивную части постановления, в котором, в частности, говорится "применить к Аллерову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней до 12 июля, размер залога определить в сумме 4 млн 802 тыс. 500 грн".

Также в постановлении говорится, что залог может оплатить как сам Аллеров, так и залогодатели.

До внесения залога Аллеров будет находиться под стражей. А в случае внесения залога на него будут возложены следующие обязанности: прибывать к детективу, прокурору, следственному судье по первому требованию; не отлучаться из населенного пункта, где он зарегистрирован или проживает, без разрешения детектива, прокурора или судьи, сообщать им о перемене места жительства; воздержаться от общения с другими подозреваемыми, а именно с Олегом Майбородой и Алисой Гринчук. А также не общаться со свидетелями по его делу. Также Аллеров будет обязан сдать на хранение внутренний и заграничный паспорта.

По словам судьи, данное постановление может быть обжаловано в течение пяти дней в апелляционном суде.

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Как отметил журналистам после завершения заседания сам Аллеров, у него таких денег нет, и он будет просить их у своих родственников.

То же заявили и его адвокаты, которые отметили, что у Аллерова есть 800 тыс. грн и 60 тыс., чего недостаточно для залога.

Относительно обжалования данного постановления в апелляционном суде, то и прокуроры, и адвокаты сообщили, что определятся с этим после получения полного текста решения.

Как сообщал УНИАН, 14 мая детективы НАБУ провели обыски по месту работы и проживания отдельных должностных лиц Нацгвардии, а также в офисах ряда частных компаний. Обыски прошли в рамках расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой Главное управление Нацгвардии Украины утратило активы на 81,64 млн грн. Расследование в отношении этой схемы НАБУ осуществляет с декабря 2017 года.

15 мая НАБУ сообщило о подозрении в завладении имуществом ГУ Нацгвардии на 81,64 млн грн экс-командующему Нацгвардии Юрию Аллерову, директору компании «Укрбуд» Олегу Майбороде и независимому оценщику Алисе Гринчук.