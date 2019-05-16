В Израиле прошел второй финал Евровидения (видео)
В четверг, 16 мая, в Тель-Авиве прошел второй полуфинал Евровидения 2019.
Главное музыкальное событие года стартовало в 22:00 по киевскому времени.
Смотреть видео второго полуфинала Евровидения 2019 можно на сайте УНИАН:
Видео: Eurovision Song Contest
Второй полуфинал Евровидения 2019: порядок выступления конкурсантов
1. Армения: Srbuk - Walking Out
2. Ирландия: Sarah McTernan - 22
3. Молдова: Anna Odobescu - Stay
4. Швейцария: Luca Hänni - She Got Me
5. Латвия: Carousel - That Night
6. Румыния: Ester Peony - On A Sunday
7. Дания: Leonora - Love Is Forever
8. Швеция: John Lundvik - Too Late For Love
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9. Австрия: PÆNDA - Limits
10. Хорватия: Roko - The Dream
11. Мальта: Michela - Chameleon
12. Литва: Jurij Veklenko - Run With The Lions
13. Россия: Сергей Лазарев - Scream
14. Албания: Jonida Maliqi - Ktheju tokës
15. Норвегия: KEiiNO - Spirit In The Sky
16. Нидерланды: Duncan Laurence - Arcade
17. Северная Македония: Tamara Todevska - Proud
18. Азербайджан: Chingiz - Truth
По прогнозам букмекеров, фаворит второго полуфинала - Джон Лундвик из Швеции. Следом за ним идет представитель России Сергей Лазарев. На третьем месте оказался представитель Азербайджана Chingiz.
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Напомним, что в первом полуфинале выступили представители 17 стран, только 10 из них по результатам голосования прошли в финал международного песенного конкурса.
Кто прошел в финал Евровидения 2019 из первого полуфинала
1. Греция: Катерина Дуска - Better Love
2. Беларусь: Zena - Like It
3. Сербия: Невена Божович - Kruna
4. Кипр: Tamta – Replay
5. Эстония: Виктор Крон - Storm
6. Чехия: Lake Malawi – Friend of a Friend
7. Австралия: Кейт Миллер-Хайдке - Zero Gravity
8. Исландия: Hatari - Hatrið mun sigra (Ненависть восторжествует)
9. Сан-Марино: Serhat – Say Na Na Na
10. Словения: Зала Краль и Гашпер Шантл - Sebi
Все выступления участников можно посмотреть здесь:
Как сообщал УНИАН, первый полуфинал "Евровидения-2019" состоялся 14 мая, второй пройдет 16. Финал - 18 мая. Церемония открытия песенного конкурса Евровидение-2019 прошла в воскресенье, 12 мая, в Тель-Авиве.
Отметим, жители Украины не смогут голосовать за участников песенного конкурса Евровидение 2019, поскольку наша страна не будет принимать в нем участия.