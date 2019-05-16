Евровидение 2019: букмекеры назвали фаворитов второго полуфинала

Назван фаворит второго полуфинала Евровидения.

В четверг, 16 мая, в Тель-Авиве пройдет второй полуфинал Евровидения 2019, на сцену которого выйдут 18 участников.

По прогнозам букмекеров, фаворит второго полуфинала - Джон Лундвик из Швеции. Следом за ним идет представитель России Сергей Лазарев. На третьем месте оказался представитель Азербайджана Chingiz.

Ранее букмекеры обновили свои прогнозы относительно вероятных финалистов, вышедших из второго полуфинала Евровидения. Первое и второе место надежно закрепились за представителем Нидерландов Дунканом Лоуренсом и участником из Швеции Джоном Лундвиком.

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Начиная с третьего места, произошли серьезные изменения - представительница Австралии Кейт Миллер-Хайдке поменялась местами с французом Билалом Ассани. Так, Кейт поднялась с 5 на 3 место, а Билал опустился в рейтинге с тройки лидеров на 5 строчку.

Как сообщал УНИАН, первый полуфинал "Евровидения-2019" состоялся 14 мая, второй пройдет 16. Финал - 18 мая. Церемония открытия песенного конкурса Евровидение-2019 прошла в воскресенье, 12 мая, в Тель-Авиве.

Отметим, жители Украины не смогут голосовать за участников песенного конкурса Евровидение 2019, поскольку наша страна не будет принимать в нем участия.

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