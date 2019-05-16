Сегодня пройдет второй полуфинал Евровидения 2019 / фото Andres Putting

Евровидение 2019: букмекеры назвали фаворитов второго полуфинала

14:46, 16 мая 2019
Звезды
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Сегодня пройдет второй полуфинал Евровидения 2019 / фото Andres Putting

В четверг, 16 мая, в Тель-Авиве пройдет второй полуфинал Евровидения 2019, на сцену которого выйдут 18 участников. 

По прогнозам букмекеров, фаворит второго полуфинала - Джон Лундвик из Швеции.  Следом за ним идет представитель России Сергей Лазарев. На третьем месте оказался представитель  Азербайджана Chingiz.

Так выглядит десятка фаворитов второго полуфинала Евровидения-2019

Ранее букмекеры обновили свои прогнозы относительно вероятных финалистов, вышедших из второго полуфинала Евровидения. Первое и второе место надежно закрепились за представителем Нидерландов Дунканом Лоуренсом и участником из Швеции Джоном Лундвиком.

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Начиная с третьего места, произошли серьезные изменения - представительница Австралии Кейт Миллер-Хайдке поменялась местами с французом Билалом Ассани. Так, Кейт поднялась с 5 на 3 место, а Билал опустился в рейтинге с тройки лидеров на 5 строчку.

Как сообщал УНИАН, первый полуфинал "Евровидения-2019" состоялся 14 мая, второй пройдет 16. Финал - 18 мая. Церемония открытия песенного конкурса Евровидение-2019 прошла в воскресенье, 12 мая, в Тель-Авиве.

Отметим, жители Украины не смогут голосовать за участников песенного конкурса Евровидение 2019, поскольку наша страна не будет принимать в нем участия.

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