В Киеве активисты пикетировали Генпрокуратуру с требованием отставки Луценко и Авакова (фото)

Участники акции «Осторожно, токсичны» требуют отставки генпрокурора Юрия Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова из-за саботажа расследований дел о нападениях на гражданских активистов.

Возле здания Генеральной прокуратуры активисты требуют отставки генпрокурора Юрия Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции «Осторожно, токсичны» возмущены тем, что расследование нападений на активистов расследуются не должным образом.

По словам представительницы инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?" Марины Хромых, руководители Генпрокуратуры и МВД саботируют расследование дел о нападениях на активистов.

"Эти нападения не расследуются, по одному из них до сих пор нет виновных. Эти расследования саботируются, и во главе всех этих саботажей стоят Юрий Луценко и Арсен Аваков. Именно они провалили реформу правоохранительных органов и несут персональную ответственность за нападения на активистов и саботаж расследований... Они стали токсичными для украинской политики...", - подчеркнула она.

По словам Хромых, 20 общественных организаций подписали и подали заявление в Министерство финансов США о введении персональных санкций против Луценко и Авакова.

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Представительница «медийной инициативы за права человека», а также представитель нескольких организаций, подписавших заявление, Мария Томак отметила, что активисты попросили Соединенные Штаты включить Луценко и Авакова в санкционный список на основании Акта Магнитского.

"Мы в своих представлениях вспомнили фактический саботаж реформ. Мы вспомнили. Мы говорим о закрытии, например, дела Злочевского, раскрытие агентов НАБУ... и другие факты. Мы рассчитываем, что наши представления будут рассмотрены", - добавила она.

Томак назвала фамилии активистов, расследование дел о нападениях на которых затягивается, - это Сергей Стерненко, Олег Михайлик, Алина Радченко, Николай Бычко, Евгений Лисичкин, Виталий Шабунин и другие.

По мнению представителя «АвтоМайдана», адвоката Романа Маселко, действия Луценко и Авакова являются преступными, поэтому они не имеют права оставаться на своих должностях.

Впоследствии активисты планируют пикетировать здание Министерства внутренних дел, где будут выдвигать аналогичные условия.

По данным общественных организаций, только с 2017 года в Украине было совершено более 50 атак на активистов и журналистов, из них 4 - убийства. Ни в одном из случаев заказчики не наказаны.