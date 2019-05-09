9 мая в Николаеве: место сбора “бессмертного полка” усиленно охраняет полиция (видео)
В Николаеве к месту сбора участников акции «Бессмертный полк» стянуты значительные силы правоохранителей.
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Как сообщают «Новости N», на углу проспекта Центрального и улицы Соборной собрались несколько сотен участников марша. Большинство из них несет портреты фронтовиков. Все команды на марше отдает человек в форме генерал-майора авиации.
В то же время на месте замечены активисты «Правого сектора» - около двух десятков человек.
Общественный порядок на месте охраняют крупные силы полиции. Кроме патрульных привлечены также сотрудники из райотделов полиции, а также рота полиции особого назначения. В общей сложности визуально полицейских насчитывается около двух сотен.
Напомним, сегодня Украина отмечает День победы над нацизмом во Второй мировой войне. В Киеве, Одессе и прочих городах Украины проводится пророссийская акция "бессмертный полк".