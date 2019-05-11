Международный день матери: что на самом деле значит быть мамой (видео)
Мама - это не только первое слово, но и родной человек в мире. Мама любит тебя, несмотря ни на что, жертвует собой и всегда остается рядом.
Что в действительности означает быть мамой?
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Покоя не ждите - за вами по пятам будет бегать малыш.
Мамы могут без игрушек развлечь ребенка, а также делать несколько дел одновременно. Накормить, успокоить, помыть пол и приготовить ужин. Легко!
Дети всегда помогут навести порядок маме. Точнее сделать так, чтобы мама убирала за ними 24 часа в сутки.
В супермаркете маме есть всегда кому помочь. Также мама осваивает несколько профессий, в том числе и медсестры.
У мам не десятки, а сотни обязанностей. Их любовь преданная и верная, она не имеет границ и условий.
Быть мамой - невероятно сложно и ответственно. Однако материнство - это лучшее, что может случиться в жизни женщины. Ведь дети - нескончаемый поток энергии и счастья, который заряжает всех вокруг.