Международный день матери: что на самом деле значит быть мамой (видео)

Ежегодно во второе воскресенье мая в Украине празднуют международный День матери.

Мама - это не только первое слово, но и родной человек в мире. Мама любит тебя, несмотря ни на что, жертвует собой и всегда остается рядом.

Что в действительности означает быть мамой?

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Покоя не ждите - за вами по пятам будет бегать малыш.

Мамы могут без игрушек развлечь ребенка, а также делать несколько дел одновременно. Накормить, успокоить, помыть пол и приготовить ужин. Легко!

Дети всегда помогут навести порядок маме. Точнее сделать так, чтобы мама убирала за ними 24 часа в сутки.

В супермаркете маме есть всегда кому помочь. Также мама осваивает несколько профессий, в том числе и медсестры.

У мам не десятки, а сотни обязанностей. Их любовь преданная и верная, она не имеет границ и условий.

Быть мамой - невероятно сложно и ответственно. Однако материнство - это лучшее, что может случиться в жизни женщины. Ведь дети - нескончаемый поток энергии и счастья, который заряжает всех вокруг.