День матери: когда отмечают, традиции и история праздника

Каждый год День матери в Украине отмечают во второе воскресенье мая.

В Украине нет официального выходного в честь Дня матери, но это не мешает красиво поздравить родного человека. Например, можно порадовать маму завтраком в постель.

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День матери в Украине и мире: когда отмечается

День матери в Украине отмечают во второе воскресенье мая, в 2019 году это – 12 мая. В то же время, ряд стран отмечают этот праздник в день весеннего равноденствия – 21 марта. А вот в России День матери приходится на последнее воскресенье ноября, в это году – 24 число.

Отметим, что в Украине празднование Дня матери установлено указом президента от 10 мая 1999 года.

В последние годы День матери стал очень популярным в Украине, поэтому все больше украинцев планируют этот день заранее, стараясь поздравить родного человека по-особенному.

День матери: история праздника

1907 год - впервые с инициативой чествования Дня матери в память о своей маме выступила американка Анна Джарвис из Филадельфии. Она написала письма в госучреждения, законодательные органы, предложив один день в году посвятить чествованию матерей.

1910 год - штат Виргиния первый признал День Матери официальным праздником.

1914 год - президент США Вудро Вильсон объявил второе воскресенье мая национальным праздником в честь всех американских матерей.

Вслед за США второе воскресенье мая объявили праздником 23 страны, среди которых, например, Украина, Эстония, Австралия, Индия, Гонконг, Мексика, ОАЭ. Ряд стран отмечают этот праздник в другие дни, к примеру, РФ.

Традиции празднования Дня матери

В этот день принято поздравлять матерей и дарить им символические подарки. Также многие семьи в этот праздник собираются вместе, чтобы поблагодарить своего самого родного человека за все. Те, у кого мама умерла, в этот день поминают ее.

Отметим, что поздравления с Днем матери похожи на поздравления с 8 Марта - с той лишь разницей, что они адресованы не всем женщинам, а тем, кто познал счастье материнства или скоро станет мамой.

День матери – особый праздник, когда можно еще раз напомнить самому дорогому человеку, как вы его цените и любите. Дети в этот день дарят своим матерям цветы, открытки, посвящают им стихи и песни. Помните, что главное в этот праздник – ваше внимание.

В США и Австралии, например, существует традиция носить в этот день на одежде цветок гвоздики. Причем цвет имеет значение, так, цветная гвоздика говорит о том, что мать человека жива, а белые цветы прикалывают к одежде в память об ушедших матерях.

Любите своих матерей и благодарите их за все не только в этот праздник!