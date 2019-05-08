Луценко рассказал, как его дед писал под Рейхстагом брань о Гитлере

По словам генпрокурора, его дед Иван до конца жизни люто ненавидел и Гитлера, и Сталина.

Генеральный прокурор Юрий Украины Юрий Луценко в подробностях рассказал, как оба его деда-ветерана встретились под Рейхстагом в 1945 году.

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“Мои оба деда из одного черниговского городка встретились под Рейхстагом в мае 1945. Дед Михаил как раз дописывал «Козелец», а дед Иван уже закончил свооє «Гитлеру пиз..ц», - отметил Луценко в Facebook.

“Дед Иван, который воевал всю первую и вторую мировую пехотинцем, только что вытянул с того света старшего сына артиллериста Василия, которому при форсировании Одера разорвало живот с кишками наружу. Сержантов не оперировали. Поэтому дед сам промыл нутро сына в ведре спирта и зашил его большой цыганской иглой. Василий выжил и мы все маленькие Луценко помним огромный кривой рубец дяди”, - продолжил генпрокурор.

“Дед Иван до конца жизни брился наголо опасной бритвой и люто ненавидел и Гитлера и Сталина. Раз я отхватил ремнем за фото Сталина (их, раскрашенные фломастерами, в 70-х массово продавали грузины на базаре за рубль), которое вложил в книгу”, - отметил Луценко.

"В день памяти я думаю о нем. И о том, как он бы материл Путина, когда бы узнал, что тот обстреливал его правнука артиллериста Сашу под ДАПом в 2014. Украина - несокрушимая нация", - подытожил генеральный прокурор.

Напомним, сегодня, 8 мая, в Украине и по всей Европе отмечается День памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны 1939-1945 годов.