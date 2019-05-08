День памяти и примирения - как отметить этот день

«День памяти и примирения» установлен Указом президента Порошенко в 2015 году по случаю 70-й годовщины победы над нацизмом в Европе и 70-й годовщины окончания Второй мировой войны.

Сегодня, 8 мая, в Украине и по всей Европе отмечается День памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны 1939-1945 годов. Памятную дату ввели в 2015 году. Символом этого дня стал красный мак - международный символ памяти жертв всех военных и гражданских вооруженных конфликтов.

В память о жертвах Второй мировой войны в Киеве и областных центрах 8 мая устанавливается почетный караул у памятников и мемориалов, посвященных увековечению победы над нацизмом и памяти жертв Второй мировой войны, а также возлагаются венки и цветы.

9 мая пока также остается государственным праздником - "День победы над нацизмом во Второй мировой войне".

История Дня памяти и примирения

8 мая 1945 Антигитлеровская коалиция официально приняла «Акт о безоговорочной капитуляции» Вооруженных сил нацистской Германии. Акт был подписан еще 7 мая в Реймсе (Франция), однако ратифицирован на следующий день в Берлине. По этому случаю 8 мая 1945 года во многих городах Европы и США были проведены многолюдные празднества.

С 2005 года 8 мая провозглашен Генассамблеей ООН Днем памяти и примирения, посвященный жертвам Второй мировой войны.

Официальный праздник победы над нацизмом отмечается в Европе 8 мая.

С какого года День памяти в Украине начали отмечать 8 мая

В 2014 году впервые в истории Украины официальные мероприятия по случаю завершения Второй мировой войны в Европе и победы над нацизмом проходили два дня - 8 и 9 мая.

«День памяти и примирения» установлен Указом президента Порошенко в 2015 году по случаю 70-й годовщины победы над нацизмом в Европе и 70-й годовщины окончания Второй мировой войны.

Как отмечать День памяти в Киеве

Из-за того, что 8 мая в Украине не является выходным днем, торжественные и культурно-просветительские мероприятия будут проходить 9 мая. В КГГА утвержден соответствующий план, а также предусмотрено предоставление единовременной материальной помощи киевским ветеранам войны и жертвам нацистских преследований.

8 - 9 мая во всех районах столицы предусмотрены тематические концертные программы. А в течение апреля и мая – уроки памяти, воспитательные часы, реквиемы, митинги, тематические просветительские проекты, творческие и научные мероприятия, конференции, заседания за круглым столом, концерты, книжные выставки и тому подобное.

9 мая традиционно в парке Вечной Славы продлится торжественная церемония возложения цветов к могиле Неизвестного солдата. С 11:00 до 17:00 в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне в рамках концертно-тематической программы «Помним – Побеждаем!» состоится поминальный реквием «Память», молебен за мир в Украине. А на Певческом поле Печерского ландшафтного парка для посетителей подготовлена художественная программа «Годам никогда памяти не стереть» с участием мастеров искусств, художественных любительских и ветеранских самодеятельных коллективов.