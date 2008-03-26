Украине подкинули проблем

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s (S&P) сообщило, что финансовый сектор Украины находится на последнем месте среди развивающихся стран Европы и СНГ по качеству кредитного портфеля – показатель потенциальных проблемных активов украинских банков составляет 75%. Эксперты считают, что реальные суммы проблемных кредитов банков еще не достигли критического уровня, но заявление S&P может снизить возможности банков по привлечению инвестиций и заставит их ужесточить условия кредитования, пишет "Коммерсантъ-Украина".

S&P вчера распространило в СМИ сообщение, в котором выразило обеспокоенность "двузначными цифрами роста расходов бюджета и признаками `перегрева` украинской экономики". В S&P заявляют, что одной из причин "негативного" прогноза рейтинга Украины является решение правительства Юлии Тимошенко о частичном возвращении населению вкладов Сбербанка СССР, составляющих 24% ВВП, что свидетельствует "о тенденции к усилению расходов, связанной с электоральным циклом". "В стране раскручивается спираль `зарплата–цены`, которая с высокой вероятностью отразится на экономической стабильности и долгосрочных перспективах роста",– отмечает S&P.

С учетом увеличения внешнего долга финансового сектора Украины до $28 млрд агентство "беспокоит значительный риск рефинансирования обязательств украинской банковской системы". Банки погасят в 2008 году $11,5 млрд, из которых только $4,6 млрд – кредитные линии материнских банков. "Но остальные обязательства должны быть рефинансированы, хотя обстановка на рынке продолжает усложняться",– говорится в сообщении S&P.

При этом S&P подсчитало, что по качеству кредитного портфеля финансовый сектор Украины наряду с Грузией занимает последнее место в СНГ и развивающихся странах Европы. "Ее (Украины) показатель потенциальных проблемных активов составляет 75%",– заявляет агентство. По словам замдиректора парижского офиса S&P Екатерины Трофимовой, основным показателем риска является "гипотетический уровень валовых проблемных активов в финансовой системе в рамках реалистичного сценария экономической рецессии". "Проблемные активы включают просроченные ссуды, реструктурированные активы (при изменении первоначальных условий кредита), реализованные залоги недвижимости и прочих активов, взысканные для возврата ссудной задолженности, а также проблемные активы, переданные в управление специальным юридическим лицам",– пояснила госпожа Трофимова.

Банкиры удивлены использованием такой методики расчета проблемной задолженности, считая ее преувеличенной. "Портфель просроченных кредитов украинской банковской системы лучше казахской, молдавской или азербайджанской",– уверен советник предправления Укргазбанка Александр Охрименко. Хотя объем реальных проблемных кредитов превышает официальную статистику (по данным НБУ, на 1 марта 2008 года – 1,41%), их доля пока находится в допустимых пределах. "Проблемные кредиты в украинских банках доходят до 3-5% портфеля и только у одного из банков достигают 30%,– рассказал заместитель генерального директора по вопросам исследований и развития агентства `Кредит-Рейтинг` Григорий Перерва.– Но мы не видим тот остаток по кредиту, по которому возникла задолженность".

Директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский считает, что S&P включило в объем проблемных активов те компоненты банковского баланса, которые в Украине проблемными не считаются. "Кризис, с которым столкнулись мировые финансовые институты на рынке недвижимости, показал, что проблемы возникают не на пустом месте,– говорит эксперт.– Поэтому S&P, перенеся американский опыт кризиса рынка subprime в Украину, выявил огромный потенциальный риск". "С развитием любого рынка происходит его насыщение и начинаются проблемы с оплатой кредитов. Резко возрастает число неплательщиков, банки в разной степени начинают переживать трудности. Это чревато взрывом кредитного пузыря. Никто не возьмется ответить, дошли ли мы до этой критической точки и ожидать ли неприятностей",– отмечает он.

После заявления S&P внешние займы для украинских эмитентов могут стать еще менее доступными, уверены эксперты. "Когда в стране повышаются риски, более консервативные инвесторы начинают уходить или не приходят",– поясняет Игорь Бураковский. Это заставит банки снизить объемы кредитования, темпы роста которого в феврале замедлились. "Банки ужесточат контроль над выдачей кредитов и должны будут обеспечить их высокое качество",– уверен Григорий Перерва.