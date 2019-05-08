В Луцке объявлено о подозрении адвокату-мошеннику, который от имени давно умершей женщины продал ее квартиру

Адвокат нанес законному наследнику - мужу умершей владелицы жилья - имущественный ущерб на сумму почти 190 тыс. грн.

В Луцке прокуратура объявила о подозрении адвокату, который от имени который от имени умершей 10 лет назад женщины мошенническим способом продал ее квартиру.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Волынской области, подозрение в совершении мошенничества, подделки и использования поддельного официального документа (уголовные правонарушения, предусмотренные ч. 3 ст. 190, ч. Ч. 3, 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины) прокурор Волынской области Виктор Швыдкый огласил сегодня, 7 мая.

Согласно сообщению, зная, что гражданка, которой на праве собственности принадлежала квартира в Луцке, умерла более 10 лет назад, адвокат совместно с лицом, которое он представил как «хозяйку квартиры», обратился к частному нотариусу городского нотариального округа с просьбой выдать и заверить доверенность от имени этой гражданки на право представлять его интересы по продаже жилья.

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«После изготовления доверенности частным нотариусом, которого ввели в заблуждение, адвокат собственноручно написал фамилию, имя и отчество доверителя в графе «подпись», а «хозяйка квартиры» подписала документ. Таким образом, адвокат получил доверенность для дальнейшего ее использования при продаже квартиры от своего имени», - говорится в сообщении.

Используя полученный документ, адвокат продал квартиру, нанеся законному наследнику - мужу умершей владелицы жилья – имущественный ущерб на сумму почти 190 тыс. грн.

Продолжается досудебное расследование.