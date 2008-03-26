Зимняя буря оставила без света 258 населенных пунктов Украины

В Украине в ночь на 26 марта в результате осложнения погодных условий (сильные осадки в виде дождя, мокрого снега, шквалистые порывы ветра) из-а срабатывания автоматики защиты линий электропередач в 8 областях произошло обесточивание 258 населенных пунктов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в частности, без электроснабжения остались в Киевской 75 населенных пунктов, в Полтавской - 52 н.п., в Сумской - 31 н.п., в Черкасской - 28 н.п., в Винницкой - 21 н.п., в Кировоградской - 20 н.п., в Николаевской - 17 н.п., в Житомирской - 14 н.п.

Для работ по восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.