В Луганской области за время боевых действий погибли 18 детей, 23 - ранены

Как говорится в сообщении пресс-службы Луганской областной госадминистрации (ОГА) со ссылкой на начальника службы по делам детей Раису Родину, вследствие военной агрессии наиболее страдают женщины и дети, которые являются одними из уязвимых категорий граждан.

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По ее данным, всего в области проживает 334,415 тыс. детей, из них на контролируемой Украиной территории - 107,552 тыс. (1,3 тыс. имеют статус детей-сирот и лишенных родительской опеки), а на неподконтрольной территории – 226,863 тыс. На учете соответствующих служб области находится 119 тыс. семей вынужденных переселенцев и 10,881 тыс. детей.

В первые дни военных действий ОГА эвакуировала в детские учреждения Одесской области 465 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, воспитанников интернатов; в дома ребенка Харькова отправлено 68 воспитанников Луганского областного дома ребенка; в другие области были эвакуированы 16 детских домов семейного типа и 33 семьи, в которых воспитывается 137 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

По данным ОГА, на территории области, которая сейчас неподконтрольна Украине, осталось 10 детских домов семейного типа и 79 семей, где находятся 188 детей.