Вальпургиева ночь 2019: как наши суеверные предки защищались от темных сил во время шабаша ведьм

Согласно древнегерманским поверьям, в эту ночь ведьмы слетались на гору Блоксберг и пытались помешать приходу весны.

Ночь с 30 апреля на 1 мая известна во всем мире как особое время борьбы темных и светлых мистических сил – Вальпургиева ночь. В средние века в этот день люди боролись с ведьмами.

Согласно древнегерманским поверьям, в эту ночь ведьмы слетались на гору Блоксберг и устраивали темный шабаш, пытаясь помешать приходу весны. Вместе с тем, многие народы Западной Европы отмечали эту ночь как праздник наступления весны и неизбежной победы над злом.

УНИАН изучил суеверия, традиции и віяснил, как наши предки защищались от темных сил во время зловещего ведьмацкого шабаша.

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Что такое вальпургиева ночь?

В христианстве западного обряда 30 апреля – день памяти святой Вальбурги Хайденхаймской (Вальпургии).

Вальпургия родилась около 710 года в семье короля Западной Саксонии Ричарда. В 11 лет знатная девочка ушла в монастырь.Когда Вальпургия умерла, ее останки упокоили в нише в скале Айштадта. После этого из ее могилы проступило живительное масло.

День Вальпургии приобрел мистическую значимость из-за инцидента, который произошел после ее смерти. Так, в ходе реставрации монастыря, где была захоронена Вальпургия, рабочие осквернили ее могилу. После этого тень святой явилась к епископу.

Считается, что она может путешествовать между миром живых и потусторонним миром. Вальпургию часто изображают с псом – проводником в мир теней, и треугольным зеркалом, позволяющим видеть будущее.

Кроме того, Вальпургию почитают как покровительницу моряков. Однажды корабль, на котором плыла монахиня, попал в сильный шторм. Тогда она смогла остановить ураган молитвой.

Традиции Вальпургиевой ночи при этом уходят корнями в дохристианские времена. Многие народы в эту ночь жгли костры, чтобы изгнать злых духов и защититься от порчи, а также проводили шумные гуляния.

Знахари собирали травы, которые, как считалось, обретают в эту ночь особую целебную силу.

Вальпургиева ночь считалась также ночью борьбы с ведьмами, ведь в это время они, как представлялось, насылали особо сильные проклятия и устраивали страшные шабаши.

В средние века этот день нередко сопровождался трагическими событиями и процессами над обвиненными в колдовстве женщинами. По оценкам историков, в период XV-XVII веков жертвами охоты на ведьм в Западной Европе стали 40-50 тысяч человек.

Вальпургиева ночь – обряды

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Ночь на 1 мая считалась периодом разгула нечистой силы, поэтому люди стремились оградить себя от ее влияния. Основным средством защиты от зла был огонь. Жители деревень жгли костры, в которых сжигали первую сухую траву или ненужные вещи. Люди носили при себе факелы и обходили с ними свои дома и дворы, чтобы изгнать злых духов.

Кроме того, пороги дома посыпали песком, маком или травой, чтобы в него не могла проникнуть нечистая сила.

В Вальпургиеву ночь девушки собирали росу, а затем умывались ею на восходе солнца, чтобы их молодость и красота никуда не утекла.

Более смелые люди пытались не защититься от нечисти, а пробовать использовать потусторонние силы в своих интересах. В частности – проводили обряды на избавление от неудач и гадали. В эту ночь подходил практически любой способ гадания, к примеру – при помощи карт или зеркал.

В Вальпургиеву ночь считалось нежелательным носить одежду, которая стала «свидетелем» какого-либо несчастья. Такие вещи, как считалось, привлекают злых духов.