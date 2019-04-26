В Минобразования рассказали, как поступить в вузы абитуриентам из ОРДЛО и Крыма

В Минобразования напомнили, что дипломы и другие образовательные документы, выданные на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и АР Крым, не признаются в Украине.

Образовательные центры «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина», через которые жители временно оккупированных территорий могут вступать в учреждения высшего и профессионально-технического образования, будут работать в этом году с 3 июня до 27 сентября.

Как сообщила пресс-служба Министерства образования и науки, соответствующий приказ уже утвержден и сегодня обнародован на сайте Минобразования.

Чтобы воспользоваться упрощенной процедурой, поступающему нужно обратиться в образовательный центр, заполнить образовательную декларацию и сдать три вступительных экзамена - по украинскому языку, истории Украины и профильному предмету (или творческий конкурс).

"То есть для поступления не нужно сдавать ВНО, также необязательно иметь украинский паспорт или аттестат. В то же время, если абитуриент все же имеет результаты ВНО или украинский аттестат, он тоже может вступить через образовательные центры по упрощенной схеме. Важно также, что фамилия каждого поступающего с оккупированных территорий обязательно зашифровывается", - отмечает Минобразования.

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Центры "Крым-Украина" в этом году будут работать на базе 35 высших учебных заведений в Киеве, Львове, Одессе, Николаеве, Харькове, Херсоне, Запорожье.

Центры "Донбасс-Украина" будут действовать на базе почти 40 вузов - перемещенных из зоны операции Объединенных сил или тех, которые расположены на подконтрольной Украине территории Луганской и Донецкой областей. Это, в частности, города Бахмут, Винница, Днепр, Краматорск, Кременная, Лисичанск, Мариуполь, Славянск, Торецк.

Полный перечень центров и их контакты можно посмотреть по ссылке https://mon.gov.ua/ua/zhitelyam-donbasu-ta-krimu/studentam/osvitni-centri.

В Минобразования напомнили, что дипломы и другие образовательные документы, выданные на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и АР Крым, не признаются и не имеют юридической силы ни в Украине, ни в других странах мира.

Также в Минобразования уточнили, что в этом году изменились даты, до которых нужно подать документы поступающим из оккупированного Крыма и Донбасса, которые хотят поступить на бюджет через образовательные центры.

В частности, что касается вступления на бюджет на бакалавра (магистра медицинского, ветеринарного или фармацевтического направления) для абитуриентов из Крыма и Севастополя: прием документов - до 12.00 19 июля, вступительные экзамены - до 19 июля, зачисление - до 15.00 22 июля; для поступающих с Донбасса: прием документов - до 18.00 22 июля, вступительные экзамены - до 25 июля, зачисление - до 12.00 1 августа.

Что касается вступления на бюджет на младшего специалиста на базе 11-ти классов для абитуриентов из Крыма и Севастополя: прием документов - до 18.00 29 июля, вступительные экзамены - до 28 июля, зачисление - до 12.00 4 августа; для поступающих с Донбасса: прием документов - до 18.00 29 июля, вступительные экзамены - до 28 июля, зачисление - до 12.00 6 августа.

Что касается вступления на бюджет на младшего специалиста на базе 9-ти классов для абитуриентов из Крыма и Севастополя: прием документов - до 18.00 13 июля, вступительные экзамены - до 21 июля, зачисление - до 18.00 29 июля; для поступающих с Донбасса: прием документов - до 18.00 13 июля, вступительные экзамены - до 21 июля, зачисление - до 18.00 29 июля.

"Однако даже если поступающие с неподконтрольных территорий не успеют подать документы до этого времени, то они могут до 26 сентября поступить на контракт и сразу после зачисления написать заявление о переводе на бюджет. В предыдущие годы большинство поступающих из Крыма и Донбасса воспользовались этой процедурой и были переведены на места госзаказа", - сообщили в Минобразования.

Для подробных консультаций поступающие могут обращаться по номерам горячих линий Фонда "Открытая политика" по контактам:

Киев

0800504425 (бесплатно)

Мобильные номера: +38 068-951-25-13

+38 050-550-54-11 - Viber, Telegram, WhatsApp

Skype: Dostupna Osvita UA

Краматорск

0800 50 45 22 (бесплатно)

+38 066 113 93 75

+38 097 904 71 91

Skype: Dostupna Osvita Kramatorsk

Северодонецк

0800 50 45 11 (бесплатно)

+38 099 345 20 76

+38 097 983 65 31

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Херсон

0800 50 45 70 (бесплатно)

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