Во Львове директор художественного центра отказался продолжать обучение ученика, отец которого поддержал Зеленского

Педагог обвинил отца 11-летнего парня в непатриотизме.

Во Львове директор художественного центра отказался продолжать обучение 11-летнего школьника, поскольку отец мальчика выразил поддержку кандидату на пост президента Украины Владимиру Зеленскому.

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Об этом директор художественного центра «FoRa» Владимир Кудовба 21 апреля сообщил на странице отца школьника в Facebook.

«Договор о сотрудничестве между мной и вами о предоставлении услуг по развитию творческих способностей у вашего сына в вокальной студии художественного центра «FoRa» будет расторгнут завтра в связи с различной позицией в подходах и принципах воспитания детей. Я не смогу работать с человеком, который на мой взгляд, изменил основным положениям патриотизма и любви к своему языку и культуре», - отметил в своем сообщении директор художественного центра.

Он также пообещал вернуть родителям «неиспользованные средства, оплаченные за обучение и летний лагерь».

Вечером 23 апреля Кудовба на своей странице в Facebook сообщил, что за свой пост на странице отца ученика за последние сутки он получил 73% сообщений с поддержкой его действий, 23% - с критикой, а 4% - были поучительными.

В заметке он также извинился перед своим учеником за указанный конфликт.

Как сообщает корреспондент УНИАН, 21 апреля журналист Анатолий Шалаев разместил на своей странице в Facebook фото Владимира Зеленского с подписью «Наш президент». В этот же день в комментарии под данным фото директор художественного центра «FoRa», заслуженный артист Украины Владимир Кудовба написал, что отказывается продолжать учебу его сына.