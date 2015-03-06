Президент обещает освободить из плена боевиков 204 заложников
15:30, 06 марта 2015Общество
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Президент Петр Порошенко обещает освободить из плена боевиков "ЛНР" и "ДНР" 204 заложников.
Президент пообещал освободить из плена 204 заложника / Фото УНИАН
Об этом он заявил на встрече с активом Хмельницкой области. "Мы обязательно вернем домой 204 украинских заложников, которые удерживаются террористами. Также у меня есть уверенность, что летчица Надежда Савченко также будет дома", - подчеркнул президент.
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"Я делаю шаг за шагом все возможное, чтобы Украина получила мир. Этот мир нужен для возрождения экономики", - сказал глава государства.
Он также отметил, что в случае прекращения войны на востоке Украины 2016 год может стать годом возрождения экономики.
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