Президент обещает освободить из плена боевиков 204 заложников

Об этом он заявил на встрече с активом Хмельницкой области. "Мы обязательно вернем домой 204 украинских заложников, которые удерживаются террористами. Также у меня есть уверенность, что летчица Надежда Савченко также будет дома", - подчеркнул президент.

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"Я делаю шаг за шагом все возможное, чтобы Украина получила мир. Этот мир нужен для возрождения экономики", - сказал глава государства.

Он также отметил, что в случае прекращения войны на востоке Украины 2016 год может стать годом возрождения экономики.