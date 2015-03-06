Основная версия следствия по взрыву автомобиля комбата "Слобожанщины" - теракт

14:10, 06 марта 2015
Общество
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Следствие рассматривает несколько версий по факту взрыва автомобиля командира спецбатальона патрульной службы милиции "Слобожанщина" Андрея Янголенко, основной из которых является террористический акт.

Следствие рассматривает версию теракта по делу о взрыве автомобиля / dozor.kharkov.ua

Об этом на своей странице в соцсети написал советник министра внутренних дел, народный депутат Антон Геращенко.

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"Следствие рассматривает ряд версий, основная из которых - террористический акт в отношении командира спецподразделения милиции, боровшегося с террористами на территории Луганской и Донецкой областей", - написал он..

Как сообщал УНИАН, в Харькове сегодня взорвался автомобиль командира батальона "Слобожанщина" Андрея Янголенко. Во время взрыва в автомобиле находились два человека - сам комбат и его супруга. Они госпитализированы.

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