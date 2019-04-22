Великий понедельник 2019: что нельзя делать в начале страстной недели

Это первый день Страстной недели, посвященной памяти последних дней земной жизни Иисуса Христа.

22 апреля украинские православные встречают первый день Великой Седмицы – Великий понедельник. Это первый день Страстной недели, посвященной памяти последних дней земной жизни Иисуса Христа.

В дни Великой Седмицы церковь призывает верующих принять участие в особых памятных богослужениях и стать причастниками священных воспоминаний о страданиях и жертве Христа.

В первый день Страстной недели христиане почитают ветхозаветного Иосифа Прекрасного, из зависти проданного братьями в Египет. Его судьба предвосхитила страдания Иисуса.

Кроме того, в ходе богослужения вспоминается также иссушение Господом покрытой листвой, но бесплодной смоковницы – библейского символа фарисеев, которые демонстрируют набожность, но лишены веры и благочестия.

УНИАН разобрался, что можно и что нельзя делать в Великий понедельник.

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Великий понедельник – что делать

В Великий понедельник начинается подготовка к встрече воскресного праздника Пасхи. Наши предки в этот день чистили дворы и хаты. Мужчинам полагалось починить или выкинуть все сломанное в хозяйстве.

Те, кому здоровье позволяло соблюдать строгий пост, в этот день отказывались от пищи и воды.

В православных храмах справляются особые литургические службы. Совершается также молебен на начало чина мироварения. Миро – специальная смесь из масел, которая используется для миропомазания. Она готовится лишь раз в год – с понедельника по среду Великой Седмицы.

На юге Украины на «Живий понеділок» совершались большие поминки по умершим родственникам.

Великий понедельник – что нельзя делать

Великий понедельник – первый день памяти о последних днях Иисуса в земной жизни. В этот день следует избегать увеселительных мероприятий.

Кроме того, необходимо избегать ссор, сквернословия и греховных помыслов.

Великий понедельник – приметы

Народная память сохранила ряд примет, связанных с Великим понедельником.

В ходе уборки на Великий понедельник хозяйки обметали углы дома влажной тряпкой, чтобы «выгнать» болезни.

Если Великий понедельник выдался солнечным, то урожай выдастся обильным, а все браки, заключенные летом, будут счастливыми.

Считалось, что если в этот день промочить в воде золотые или серебряные украшения, а потом умыться этой водой, – то можно сохранить молодость и обрести богатство.

Напомним, в этом году православные отмечают Пасху 28 апреля.