Опубликовано видео с места убийства Немцова, снятое спустя 3 минуты после преступления

Запись видеорегистратора автомобиля, проезжавшего по Большому Москворецкому мосту, разместила в своем блоге на сайте «Эха Москвы» журналист Тоня Самсонова. Об этом сообщает Lenta.ru.

Блогер сообщила, что эти записи были переданы ей, но не уточнила кем. «Опубликованная ниже запись видеорегистратора накануне была передана Следственному комитету. Я не буду приводить анализ этого видео, но считаю необходимым его публикацию, делаю это с согласия автора», — написала она.

По словам Самсоновой, запись велась с 23:34 27 февраля, тогда как преступление было совершено в 23:31.

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Как сообщал УНИАН, Немцов был убит в ночь на 28 февраля в Москве под стенами Кремля. Неизвестный четыре раза выстрелил в политика. От ранений он скончался на месте. Полиция расследует факт по статье об убийстве.

В интервью от 10 февраля Немцов заявил об опасениях, что президент России Владимир Путин "закажет" его за оппозиционные высказывания.

Убийство Немцова произошло за день до оппозиционного марша "Весна", запланированного на 1 марта.