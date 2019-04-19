Из-за дебатов на "Олимпийском" центр Киева парализовали пробки (карта)

В целях безопасности правоохранители перекрыли отдельные участки улиц в центре Киева.

Из-за дебатов кандидатов на пост президента Владимира Зеленского и Петра Порошенко на НСК "Олимпийский", которые должны начаться в 19.00, центр Киева замер в пробках.

Согласно данным сервиса Google Maps, в районе станции метро "Олимпийская" образовались пробки на улицах Антоновича, Большой Васильковской, Федорова, Казимира Малевича, Евгения Коновальца.

Также частично парализованы бульвары Леси Украинки и Тараса Шевченко, улицы Мечникова и Богдана Хмельницкого.

Усложнено движение и в "правительственном квартале". Пробки образовались на улицах Шелковичной, Небесной Сотни, Грушевского, Садовой, Липской.

Перекрыто движение на отдельных участках улиц Крещатик, Прорезной, Шота Руставели, Эспладной, Рогнидинской, Жилянской, Большой Васильковской.

Сегодня, 19 апреля, на стадионе "Олимпийский" состоятся предвыборные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Их проведение предусмотрено избирательным законодательством. Согласно закону, дебаты должны состояться в последнюю пятницу перед днем выборов. Накануне стало известно, что Петр Порошенко согласился на условия Владимира Зеленского принять участие в дебатах на стадионе в 19:00. Смотреть дебаты онлайн Порошенко и Зеленского можно будет на сайте УНИАН.