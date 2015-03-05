Донецкая ОДА: достоверно известно о 32 погибших на шахте им. Засядько, 24 тела уже подняли
16:23, 05 марта 2015Общество
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Донецкая ОДА сообщает, что по состоянию на 14:00 четверга, 5 марта, достоверно известно о 32 погибших.
REUTERS
Об этом сказано в сообщении в Twitter Донецкой ОДА.
Также в сообщении сказано, что 24 тела уже подняты на поверхность, 8 остаются в шахте. Поиски еще одного шахтера продолжаются.
#Засядько#Донецк на 14.00 четверга: 24 тела подняли, 8 остаются в #шахта. Всего достоверно известно о 32 погибших + ищут еще 1 горняка.
— Пресс-служба ДонОГА (@pressdonoda) March 5, 2015
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Ранее УНИАН сообщал, что сегодня в Украине день траура по погибшим на шахте им. Засядько.
Напомним, на шахте им.Засядько в 5:20 в среду произошел взрыв газово-метановой смеси. Во время взрыва под землей находились 230 горняков.
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