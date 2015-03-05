Сегодня в Украине день траура по погибшим на шахте им. Засядько

Президент Украины Петр Порошенко объявил 5 марта Днем траура в связи с трагической гибелью шахтеров в результате аварии, которая произошла 4 марта на донецкой шахте имени Засядько.

Соответствующий указ главы государства № 122/2015 от 4 марта опубликован на президентском сайте.

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Согласно указу, в день траура на всей территории Украины в 12.00 память погибших почтят минутой молчания. По всей стране будет приспущен Государственный Флаг Украины на зданиях и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций.

В этот день отменяются развлекательно-концертные мероприятия, спортивные соревнования, должны быть внесены соответствующие изменения в программы теле- и радиопередачам.

Как сообщалось, по последним данным, в результате взрыва на шахте им. Засядько погибли 33 горняка.