ВР сделала День защитника Украины 14 октября выходным

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий закон (№2187) проголосовали 244 народных депутата из 322 зарегистрированных в сессионном зале.

Во время рассмотрения законопроекта депутаты также минутой молчания почтили память главнокомандующего УПА Романа Шухевича, который погиб 65 лет назад.

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Как сообщал УНИАН, 20 февраля президент Украины Петр Порошенко зарегистрировал в Верховной Раде проект закона о внесении изменения в статью 73 Кодекса законов о труде Украины (относительно установления праздничного дня - День защитника Украины).

В статье 73 "Праздничные и нерабочие дни" в перечень праздничных дней предусмотрено включить и 14 октября - День защитника Украины.

Как говорится в пояснительной записке, с целью чествования мужества и героизма защитников независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед украинского народа, содействие дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе и в поддержку инициативы общественности 14 октября 2014 года издан указ президента Украины № 806, которым установлен День защитника Украины, который будет отмечаться ежегодно 14 октября. Причем отменен указ президента Украины от 23 февраля 1999 года № 202 "О Дне защитника Отечества".

14 октября также отмечается большой религиозный праздник - Покрова Пресвятой Богородицы. За этим праздником закрепилось еще и второе название - Казацкая Покрова, а в сознании народа оно стало ассоциироваться с такими понятиями, как воинская честь, доблесть, мужество и рыцарство, отмечается в документе.