Telegram угрожает заблокировать официальный канал ТСН

15 апреля, от службы технической поддержки Telegram сайт ТСН.ua получил предупреждение о якобы нарушении прав на торговую марку при использовании официального канала Телевизионной службы новостей. Администрация ресурса грозит заблокировать канал ТСН, если через 12 часов не будут устранены так называемые нарушения, а именно изменены название и логотип.

Группа 1+1 медиа удивлена цинизмом и возмущена тем, что преступники, которые в течение длительного времени незаконно используют бренд и контент ТСН для личного обогащения через продажу рекламы на фейковом аккаунте, пытаются заблокировать официальный канал ТСН в Telegram. 1+1 медиа готовит официальный ответ для службы технической поддержки Telegram, в котором докажет свои права на использование торговой марки ТСН.

Группа 1+1 медиа ранее неоднократно пыталась прекратить использование третьими лицами бренда ТСН в социальных сетях и мессенджерах. В августе 2018 года был обнаружен незаконный канал «Телеграмная служба новостей (ТСН)», который использовал бренд ТСН, и подана соответствующая жалоба в техническую поддержку Telegram, однако никакой реакции от администрации ресурса не было. 7 марта 2019 года Группа 1+1 медиа обратилась с заявлением на преступников в Киберполицию. 20 марта было открыто соответствующее уголовное производство и начато досудебное следствие.

Согласно информации, которую получила группа 1+1 медиа, вероятным владельцем фейкового Telegram-канала «Телеграмная служба новостей (ТСН)» является Дмитрий Улановский. Именно на его имя поступает оплата за размещение рекламы на странице. Канал используют для политической рекламы и платного продвижения других страниц мессенджера, предлагающих туристические и образовательные услуги. Также вполне очевидно, что большинством подписчиков фейковых страницы являются боты. Поэтому призываем рекламодателей не размещать собственную рекламу на подобных незаконных площадках.

В сложившейся ситуации, Группа 1+1 медиа не хочет допускать возможность, что Telegram, который согласно открытым источникам финансируется российским предпринимателем, специально пытается заблокировать официальный канал одной из самых авторитетных служб новостей за 6 дней до второго тура выборов Президента Украины. Учитывая то, что ранее месседжер никак не реагировал на жалобы ТСН на фейковые страницы.

Единственный официальный канал Телевизионной службы новостей в Telegram - @TCH_channel.