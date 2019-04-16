"С каждым днем все хуже": экс-боевик "самообороны Крыма" пожаловался на оккупантов и заскучал по Украине

По его словам, после прихода российских «властей» в Крыму начали ущемлять малый бизнес.

«Атаман» незаконного формирования «Крымское казачество» Сергей Акимов, который в 2014 году вступил в ряды «Самообороны Крыма» и способствовал оккупации полуострова, сейчас говорит, что после прихода российских «властей» жизнь в Крыму значительно ухудшилась.

Об этом он рассказал в эфире программы «Saba» на телеканале ATR.

«Сейчас мы понимаем, что при Украине жилось намного лучше. Что бы ни говорили, что в Украине коррупция, в России коррупция намного больше. И эта коррупция закоренелая, не только во всех эшелонах власти, но и во всех госструктурах», – сказал Акимов.

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По его словам, после прихода российских «властей» в Крыму начали ущемлять малый бизнес. Также атаман пожаловался, что при Украине коррупция якобы тоже была, но, в отличие от российской, она была действенной – можно было дать взятку и быть уверенным «что проблему решат». А при оккупационных властях при даче взятки «вопрос может не решится».

Он также пожаловался, что после аннексии Крыма ему пришлось закрыть свой бизнес на полуострове, и зарплаты тоже стали меньше. По его словам, «если при Украине удавалось что-то откладывать, то сейчас живем копеечка в копеечку».

«Мы сейчас стали заложниками ситуации, потому что в Украине считаемся предателями. Люди, которые приезжают из России, тоже считают нас предателями. Может, так и правильно», – добавил атаман «Крымского казачества», добавив, что в 2014 году якобы поддержка России была «добровольно-принудительной».

«Лучше не становится. С каждым днем становится хуже, хуже, хуже во всех отношениях», — отметил он.

Сергей Акимов – так называемый атаман «Крымского казачества». В 2014 он вступил в ряды «Самообороны Крыма» с надеждой, что Россия даст возможность казачьему движению в Крыму процветать. А позже изменил свое мнение и стал активно выступать за ликвидацию той самой «Самообороны Крыма». Теперь Акимов организовывает митинги «Обманутый Крым» и выходит на одиночные пикеты против оккупационных властей.

Как известно, в Крыму с 2014 года действуют различные пророссийские организации пророссийского, в том числе и отряды «казаков».