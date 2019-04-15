На Черниговщине открыли памятник погибшим на Донбассе воинам (фото)
В Прилуках Черниговской области сегодня торжественно открыли памятник, воздвигнутый в честь земляков, погибших в зоне проведения Антитеррористической операции и Операции Объединенных сил.
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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Прилукского горсовета.
Памятник установили в парке возле Центральной площади Прилук. Это четырехметровый постамент из гранита, у подножия которого высечены строки поэта Василия Симоненко, а на собственно постаменте - изображены журавли как символические души погибших. Также на нем изображен герб Украины.
Его автором является местный архитектор Павел Бережной.
Участниками церемонии открытия стали представители власти и общественности, а также члены семей погибших.
Поминальную панихиду по воинам АТО (ООС), погибшим за независимость Украины, и чин освящения отслужил настоятель собора Рождества Пресвятой Богородицы Православной церкви Украины протоиерей о. Виталий (Юрочко).
Присутствующие на мероприятии возложили венки и цветы к памятному знаку и почтили память павших минутой молчания.
Памятник сооружен на средства городского и районного бюджетов.