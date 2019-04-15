На Черниговщине открыли памятник погибшим на Донбассе воинам (фото)

Автор четырехметрового постамента из гранита, у подножия которого высечены строки поэта Василия Симоненко, а на собственное постаменте - изображены журавли как символические души погибших, - местный архитектор Павел Бережной.

В Прилуках Черниговской области сегодня торжественно открыли памятник, воздвигнутый в честь земляков, погибших в зоне проведения Антитеррористической операции и Операции Объединенных сил.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Прилукского горсовета.

Памятник установили в парке возле Центральной площади Прилук. Это четырехметровый постамент из гранита, у подножия которого высечены строки поэта Василия Симоненко, а на собственно постаменте - изображены журавли как символические души погибших. Также на нем изображен герб Украины.

Его автором является местный архитектор Павел Бережной.

Участниками церемонии открытия стали представители власти и общественности, а также члены семей погибших.

Поминальную панихиду по воинам АТО (ООС), погибшим за независимость Украины, и чин освящения отслужил настоятель собора Рождества Пресвятой Богородицы Православной церкви Украины протоиерей о. Виталий (Юрочко).

Присутствующие на мероприятии возложили венки и цветы к памятному знаку и почтили память павших минутой молчания.

Памятник сооружен на средства городского и районного бюджетов.