Без белья, макияжа и Галкина: как Алла Пугачева шокировала и покоряла публику (фото, видео)

Интерес к личной и творческой жизни Примадонны не утихает с годами. А ей - на секундочку - сегодня исполнилось 70 лет.

15 апреля Примадонна российской и советской эстрады Алла Пугачева празднует юбилей - певице стукнуло 70 лет.

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Вся жизнь артистки - сплошные приключения: любовные истории, скандалы, разводы, творческие взлеты и, конечно же, радость позднего материнства.

В честь дня рождения Пугачевой УНИАН собрал для Вас самые интересные подробности ее жизни.

Чем Алла Пугачева шокировала сеть и публику

Тот факт, что Пугачева заметно похудела, артистка решила использовать на полную, шокируя публику каждый раз своим появлением.

Так, в сети не один раз замечали, что с похудением певица перестаралась, то и дело обращая внимание на ее тоненькие ножки и уставшее лицо:

В декабре 2018 года в Москве состоялась премьера нового шоу Филиппа Киркорова "Я+R. Второе Я", которое посетили множество российских звезд. Среди них была и певица Алла Пугачева, которая не на шутку напугала всех изможденным видом.

В феврале 2019 года Алла Пугачева с детьми Лизой и Гарри побывала на празднике, который организовала российская певица Жасмин в честь 7-летия дочери Маргариты. Тогда главной деталью всех фото с Примадонной стали ее коленки:

Позже папарацци засняли певицу Аллу Пугачеву за кулисами Кремлевского дворца, куда она пришла на юбилейный концерт артиста Валерия Леонтьева:

Удивляла Алла Пугачева своих поклонников и смелыми молодежными нарядами:

Не на шутку взволновала сеть Пугачева своим появлением без белья. На опубликованном в Instagram снимке 69-летняя Примадонна российской эстрады позирует в открытой полупрозрачной белой блузе без бюстгальтера:

Также не раз Пугачева появлялась без макияжа, чем в который раз разделяла публику на два лагеря: тех, кто восхищается ее естественной красотой, и тех, кто называл ее Бабой-Ягой:

Дети Пугачевой и Галкина

Максим Галкин и Алла Пугачева поженились 23 декабря 2011 года. Кадры с их венчания облетели все СМИ и дали повод завистникам для волны новых слухов: и о причинах такого поступка, и о его необходимости.

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А 18 сентября 2013 года на свет появились их дети Гарри и Лиза. Прекрасных двойняшек вынашивала суррогатная мать, но их биологическими родителями являются Алла и Максим.

Отметим, что успехами детишек очень любит хвастаться на своей странице в Instagram супруг Примадонны: и как Лиза изучает французский, и как Гарри занимается "гонками" и "ремонтом".

Алла Пугачева умерла: за последний год Примадонну "хоронили" несколько раз

Слухи о различных болезнях Пугачевой ходят давно. Но последний год стал пиковым по количеству материалов в СМИ о состоянии здоровья певицы, что, кстати, раздражало и ее мужа Максима Галкина. Более того, ее успели "похоронить" несколько раз.

Правдой оказалось лишь то, что ей действительно сделали операцию накануне концерта, чтобы решить проблему с голосом.

Сама Пугачева подтвердила, что у нее диабет, поэтому она и похудела, стараясь придерживаться специальной диеты.

Хейтеры также начали писать, что Примадонна не сможет выступить 17 апреля на своем юбилейном концерте из-за проблем со здоровьем. Но Пугачева не раз опровергала эти слухи, появляясь на публике цветущей и в прекрасном настроении.

Алла Пугачева развелась с Максимом Галкиным

Поклонников творчества Пугачевой осенью 2018 года ошарашила новость о том, что певица разводится с супругом Максимом Галкиным.

СМИ не унимались: писали о том, что юморист закрутил Роман с ведущей Юлией Барановской. Некоторые сайты и вовсе сообщали о том, что любовница Галкина беременна, называя этот факт причиной развода "Пугалкиных" (так звездный тандем называют поклонники - УНИАН.).

Но все оказалось выдумкой: пара счастлива вместе и воспитывает двух прекрасных детей - Гарри и Лизу.

Кстати, Пугачева не комментировала вообще слухи о разводе, а вот Галкин назвал все выдумкой и опубликовал серию опровергающих постов, в которых показал кадры с сияющей от любви Примадонной.

Алла Пугачева: чем известна певица

С песней "Арлекино" (1977 год) к Алле Борисовне пришли слава и успех. Эта композиция и считается стартовой в сольной карьере певицы.

Композиция "Не отрекаются любя" (1977) стала любимой у многих поклонников творчества Примадонны. Сама же Алла Пугачева якобы называла ее главной в своем репертуаре.

В 1978 году Пугачева спела песню "Так же, как все". Она стала так популярна, что в 2010 году группа "А-Студио" записала кавер на этот хит.

Следующим мегахитом Примадонны стала композиция "Ты на свете есть" (1983 год). Кстати, дочь Пугачевой Кристина Орбакайте в 1997 году написала кавер на эту песню.

"Айсберг" (1983) - тут слова излишни. Все знают этот хит.

В 1985 году Пугачева спела свой новый хит "Миллион алых роз", который, кстати, перепел в 2018 году Егор Крид.

Вышедшую в 1994 году песню "Любовь, похожая на сон" в свое время Пугачева посвятила супругу Филиппу Киркорову.

Среди популярных песен Аллы Пугачевой - и "Позови меня с собой" (1998).

В ответ на обвинения в пиарном романе Пугачевой с Галкиным звездная пара решила записать песню. Так и вышел новый игривый хит - "Будь или не будь" (2006).

В 2007 году вышел фильм "Ирония судьбы. Продолжение", сандтреком к которому стала лирическая композиция Пугачевой и ее дочери Кристины Орбакайте "Опять метель".

В свой 65-й день рождения Примадонна российской эстрады решилась на смелый поступок: представила клип на песню "Нас бьют, а мы летаем", в который вошли кадры разгона оппозиционных митингов и акций протестов в разных регионах России.

В 2009 году Примадонна официально объявила, что покидает сцену. Но ровно через 10 лет Алла Борисовна порадовала своих поклонников - анонсировала концерт в честь своего 70-летия, который пройдет 17 апреля.