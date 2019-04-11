Суд отменил запрет на въезд в Украину политтехнологу "Интера" – СМИ

В мае 2018 года он подал иск к Государственной миграционной службе.

Окружной административный суд города Киева признал противоправным запрет на въезд в Украину гражданину РФ, политтехнологу телеканала "Интер" Игорю Шувалову.

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Об этом сообщает "Детектор медиа", ссылаясь на информацию суда.

Отмечается, что 8 апреля 2019 года судья Окружного административного суда города Киева С.К. Каракашьян признал противоправным запрет на въезд гражданину РФ Игорю Шувалову и полностью удовлетворил его иск против Государственной миграционной службы Украины.

Напомним, 22 мая 2017 года стало известно, что Госпогранслужба выдворила из Украины Игоря Шувалова, российского пропагандиста, бывшего заместителя директора по развитию компании «Национальные информационные системы» (НИС), которая производит для телеканала «Интер» информационно-аналитические программы, в аэропорту «Борисполь», откуда он вылетал в Россию через Беларусь.

В мае 2018 года Окружной административный суд города Киева открыл производство в деле по иску Игоря Шувалова к Государственной миграционной службе Украины.