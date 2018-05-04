Выдворенный почти год назад политтехнолог "Интера" хочет через суд отменить запрет на въезд в Украину

22 мая 2017 года политтехнолога и руководителя информационной службы телеканала "Интер", гражданина Российской Федерации Шувалова выдворили из Украины с запретом въезда сроком на 5 лет.

Российский политтехнолог Игорь Шувалов подал в суд на Государственную миграционную службу с требованием отменить решение о запрете въезда ему в Украину сроком на 5 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда города Киева.

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"Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску Игоря Шувалова в отношении Государственной миграционной службы. Истец просит суд признать противоправным и отменить решение директора Департамента по делам иностранцев и лиц без гражданства ГМСУ о запрете въезда в Украину сроком на 5 лет", - говорится в сообщении.

Сообщается, что судебное заседание назначено на 18 мая.

Как сообщал УНИАН, 22 мая 2017 года политтехнолога и руководителя информационной службы телеканала "Интер", гражданина Российской Федерации Шувалова выдворили из Украины с запретом въезда сроком на 5 лет.

Основанием для этого стала его антиукраинская деятельность, которая использовалась спецслужбами России в мерах влияния с помощью освещения специально подготовленных и резонансных сведений через средства массовой информации, в частности, освещение в СМИ репортажей по обвинению руководства Украины в военном захвате власти в 2014 году и спланированной акции «Небесная сотня».