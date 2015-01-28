Хакеры показали записи чиновника Кремля о замене экипажей установок "Бук" после крушения "Боинга"
Через четыре дня после катастрофы малайзийского "Боинга" над Донецкой областью заместитель начальника Управления внутренней политики Администрации президента РФ Тимур Прокопенко сделал заметку о замене экипажей установок "Бук".
Это следует из личной переписки и записей, обнародованных хакерской группировкой "Анонимный интернационал", также известной как "Шалтай-Болтай". Об этом сообщает «Украинская правда».
"Финансирование войны, использование адресных ньюсмейкеров, украинские вбросы, анализ заявлений с четверга: Порошенко, Бук с 2-мя ракетами. Командиры и расчетные составы буков заменены", - написал он в заметке для себя.
Хакеры добавили, что эта запись была сделана "после совещания о том, как "правильно" освещать трагедию с малазийским боингом".
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"Нас, правда, немного озадачила фраза "Командиры и расчетный состав буков заменены" Вроде, этого не было ни в паблике, ни в расследовании. О каких "командирах" и "расчетных составах буков" знает Тимур Валентинович?" - добавили члены "Анонимного интернационала".
В целом хакеры выложили в общий доступ массив писем и записей Прокопенко объемом 1,3 гигабайта.
Чиновник занимается согласованием заказных материалов для СМИ и блогеров. В частности, ему на одобрение присылает статьи известный пропутинский активист Кристина Потупчик. Сам Прокопенко ходит на совещания по поводу освещения событий в СМИ в Администрацию президента РФ.
Как известно, малайзийский "Боинг" был сбит над Донецкой областью 17 июля. В результате катастрофы погибли 298 человек.
По мнению многих экспертов, самолет был сбит с установки "Бук", доставленной из России.