Хакеры показали записи чиновника Кремля о замене экипажей установок "Бук" после крушения "Боинга"

Это следует из личной переписки и записей, обнародованных хакерской группировкой "Анонимный интернационал", также известной как "Шалтай-Болтай". Об этом сообщает «Украинская правда».

"Финансирование войны, использование адресных ньюсмейкеров, украинские вбросы, анализ заявлений с четверга: Порошенко, Бук с 2-мя ракетами. Командиры и расчетные составы буков заменены", - написал он в заметке для себя.

Хакеры добавили, что эта запись была сделана "после совещания о том, как "правильно" освещать трагедию с малазийским боингом".

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"Нас, правда, немного озадачила фраза "Командиры и расчетный состав буков заменены" Вроде, этого не было ни в паблике, ни в расследовании. О каких "командирах" и "расчетных составах буков" знает Тимур Валентинович?" - добавили члены "Анонимного интернационала".

В целом хакеры выложили в общий доступ массив писем и записей Прокопенко объемом 1,3 гигабайта.

Чиновник занимается согласованием заказных материалов для СМИ и блогеров. В частности, ему на одобрение присылает статьи известный пропутинский активист Кристина Потупчик. Сам Прокопенко ходит на совещания по поводу освещения событий в СМИ в Администрацию президента РФ.

Как известно, малайзийский "Боинг" был сбит над Донецкой областью 17 июля. В результате катастрофы погибли 298 человек.

По мнению многих экспертов, самолет был сбит с установки "Бук", доставленной из России.